خبير عسكري: الاحتلال بدأ حرب استنزاف وتجنب الاشتباك المباشر مع المقاومة

الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري اللواء الركن محمد الصمادي إن جيش الاحتلال بدأ حرب استنزاف مع المقاومة عملا بالنصيحة التي قدمتها له الولايات المتحدة في أول الحرب والتي تؤدي عمليا لمزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.

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وأضاف أن الانتقال إلى مراحل أكثر تقدما من العمليات ستقلل قدرة المقاومة على إيقاع خسائر في صفوف الاحتلال الذي بدأ يزيد الاعتماد على سلاح الجو بدلا من التوغلات البرية.



ووفقا للخبير العسكري فإن هذه الطريقة في الحرب تزيد من الضغط الشعبي على المقاومة لأنها تستهدف المدنيين بالأساس بينما لن تكون المقاومة قادرة على إلحاق خسائر بقوات الاحتلال التي تتمركز حاليا في مناطق بعيدة.