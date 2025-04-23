خدمات خرائط ترصد مواقع الاحتلال السرية وقواته بغزة

وقالت الصحيفة إن "صورا جوية لمركز ديمونة للأبحاث النووية وقواعد سرية وصورا من غزة، بما في ذلك الوحدات الإسرائيلية التي تنفذ مناورة برية هناك، باتت متاحة للجميع على خدمات خرائط غوغل وآبل".
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