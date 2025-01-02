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خسائر جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

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أرشيفية
الخميس، 02-01-2025 09:44 م

الوكيل الإخباري- بلغت خسائر الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية -وفق الأرقام الرسمية- 891 عسكريا خلال عامي 2023 و2024، وهو أعلى رقم من العسكريين القتلى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

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وتشمل هذه الأرقام خسائر جيش الاحتلال في هجوم "طوفان الأقصى"، والعمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية والجبهة الشمالية وفي جنوب لبنان، إضافة إلى حالات الانتحار.

 
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