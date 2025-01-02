خسائر جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

وتشمل هذه الأرقام خسائر جيش الاحتلال في هجوم "طوفان الأقصى"، والعمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية والجبهة الشمالية وفي جنوب لبنان، إضافة إلى حالات الانتحار.
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