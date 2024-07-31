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" خسرتك الأرض وكسبتك السماء".. زوجة نجل هنية ترثيه بكلمات مؤثرة

اسماعيل هنية وزوجة حازم هنية
اسماعيل هنية
الأربعاء، 31-07-2024 01:36 م




 

الوكيل الإخباري- انتشر عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو لزوجة نجل اسماعيل هنية، حازم، وهي ترثي "حماها" الراحل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إثر استهدافه فجر اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية، طهران. 

 

وبكلمات مؤثرة قالت زوجة الشهيد وأم الشهيدات "آمال ومنى" في مقطع الفيديو: " خسرتك الأرض وكسبتك السماء". 


يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت صباح عيد الفطر الماضي، 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية، و3 من أحفاده ما أدى الى استشهادهم جميعاً :
- حازم إسماعيل هنية وابنتيه آمال.
- أمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان.
- محمد إسماعيل هنية. 


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