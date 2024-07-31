" خسرتك الأرض وكسبتك السماء".. زوجة نجل هنية ترثيه بكلمات مؤثرة

وبكلمات مؤثرة قالت زوجة الشهيد وأم الشهيدات "آمال ومنى" في مقطع الفيديو: " خسرتك الأرض وكسبتك السماء".
زوجة ابن #اسماعيل_هنية الشهيد وأم الشهيدات ترثي حماها . في يوم عيد الفطر قتل الاحتلال الإسرائيلي 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية، و3 من أحفاده:
عندما تستمع إلى كلماتها " خسرتك الأرض " تكمل كسبتك السماء ، وتدرك أن مشروع المقاومة ليس عملا عسكريا معجزا بقدر ما هو تربية وبناء الإنسان وإعطاء الحياة معنى وهدف وغاية .شاهد واستمع : pic.twitter.com/MU7qbU0Awt
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت صباح عيد الفطر الماضي، 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية، و3 من أحفاده ما أدى الى استشهادهم جميعاً :
- حازم إسماعيل هنية وابنتيه آمال.
- أمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان.
- محمد إسماعيل هنية.
- حازم إسماعيل هنية وابنته آمال.
- أمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان.
- محمد إسماعيل هنية. pic.twitter.com/YZmfEav12N
زوجة ابن #اسماعيل_هنية الشهيد وأم الشهيدات ترثي حماها .
في يوم عيد الفطر قتل الاحتلال الإسرائيلي 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية، و3 من أحفاده: