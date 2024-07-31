" خسرتك الأرض وكسبتك السماء".. زوجة نجل هنية ترثيه بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري- انتشر عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو لزوجة نجل اسماعيل هنية، حازم، وهي ترثي "حماها" الراحل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إثر استهدافه فجر اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية، طهران.



وبكلمات مؤثرة قالت زوجة الشهيد وأم الشهيدات "آمال ومنى" في مقطع الفيديو: " خسرتك الأرض وكسبتك السماء".