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خطة نتنياهو حول غزة .. "هزيمة حماس بقوة السلاح"

عناصر من حماس في غزة
عناصر من حماس في غزة
 
الإثنين، 24-03-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري-  منذ الثلاثاء الماضي، استأنفت إسرائيل هجماتها وتوسّعها البري مجددًا في غزة، محمّلة حركة حماس المسؤولية، لرفضها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


كما أرسل الجيش الإسرائيلي، أمس، قوات مشاة إلى الجزء الشمالي من غزة والمناطق المحيطة بـرفح في الجنوب.

بالإضافة إلى ذلك، نشر قوات في "ممر نتساريم"، الذي يقسم القطاع إلى جزأين، وعاد إلى المناطق التي انسحب منها سابقًا، كجزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.
إلى ذلك، استهدفت إسرائيل عددًا من قادة حماس السياسيين في غزة خلال الأيام الأخيرة.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري واسع النطاق على غزة، اعتقادًا منهم بأن الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي سيمكنهم من هزيمة حماس نهائيًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أشارت المصادر إلى أن الهجمات الأخيرة على غزة تمثل بداية خطة قتالية جديدة.

ولفتت إلى أن نتنياهو ومجموعة متشددة من كبار مساعديه، الذين عُيّنوا في الأشهر الماضية، يرون أنه يجب هزيمة حماس في ساحة المعركة وبقوة السلاح، قبل التقدم في أي حل سياسي.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس والجنرال إيال زامير، يعتبرون أن الهزيمة العسكرية التي مُني بها حزب الله في لبنان العام الماضي، إلى جانب استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم أي هجوم جديد ضد حماس، يمنحهم حرية أكبر في القتال.

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