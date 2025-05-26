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خطيب الأقصى: اليمين المتطرف يهيمن على حكومة الاحتلال وينقض على المقدسات

إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
 
الإثنين، 26-05-2025 01:00 م
الوكيل الإخباري-   حذّر إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من تصعيد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى، تزامنًا مع ما يسمى ذكرى "توحيد القدس".اضافة اعلان


وأكد صبري في تصريحات  أن "اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وبدأ ينقض بشراسة على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة".

وأضاف أن "ما يحصل هو اعتداء صارخ على حرمة الأقصى، وأن المستوطنين يحاولون إظهار أنهم باتوا يسيطرون على المسجد من خلال طقوسهم، ولن يكسب الاحتلال منه شيئًا سوى مزيد من التوتر والاضطراب".

وأشار خطيب الأقصى إلى أن إجراءات الاحتلال تفسح للمستوطنين فرصة مواصلة عربدتهم وتدنيس الأقصى في الوقت الذي يفرض فيه الاحتلال حصارًا على مدينة القدس وعلى دخول المصلين إلى المسجد.

وعبّر صبري عن أسفه الشديد لعدم وجود ردود فعل تتناسب مع ما يمر به الأقصى والقدس، وقال: لم يعد انتهاك حرمة الأقصى خافيًا على أحد.

وأكد الشيخ أن المسجد الأقصى "وقف إسلامي خالص، ولن تغيّر هذه الاعتداءات من حقيقته شيئًا، ولن تثني المقدسيين عن الدفاع عنه مهما بلغت التضحيات".

الجزيرة 
 
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