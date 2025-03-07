خطيب المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه برمضان

وأقيمت صلاة أول جمعة في شهر رمضان وسط قيود مشددة فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين الساعين للصلاة في الأقصى.
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