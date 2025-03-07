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خطيب المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه برمضان

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جانب من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
 
الجمعة، 07-03-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري- دعا خطيب المسجد الأقصى لشدّ الرحال إلى الأقصى المبارك خلال شهر رمضان من أجل المحافظة عليه.

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وأقيمت صلاة أول جمعة في شهر رمضان وسط قيود مشددة فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين الساعين للصلاة في الأقصى.

 

وكان توافد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى بالقدس في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، وسط قيود إسرائيلية مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إليه، وفي ظل طقس شتوي ماطر.

 
 
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