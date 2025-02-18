خلافات إسرائيلية بشأن خطة ترامب لترحيل سكان غزة

10:16 م

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الوكيل الإخباري- تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن خلافات بين المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ووزير الخارجية غدعون ساعر بشأن خطة ترامب لترحيل سكان غزة. اضافة اعلان





وأوضحت القناة أن المستشارة القضائية أكدت ضرورة إعداد رأي قانوني بشأن خطة ترامب وإجراء مناقشات منظمة.



وفي المقابل، هاجم وزير الخارجية المستشارة القضائية، وقال لها إن الوزراء ليسوا بحاجة لتعليمات.

