خلافات إسرائيلية بشأن خطة ترامب لترحيل سكان غزة

وأوضحت القناة أن المستشارة القضائية أكدت ضرورة إعداد رأي قانوني بشأن خطة ترامب وإجراء مناقشات منظمة.
وفي المقابل، هاجم وزير الخارجية المستشارة القضائية، وقال لها إن الوزراء ليسوا بحاجة لتعليمات.
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