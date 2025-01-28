خلافات حادة بين عائلات أسرى غزة وبن غفير

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن خلافات حادة اندلعت بين عائلات أسرى غزة ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة أن بن غفير قال لأهالي أسرى إسرائيليين إن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس غير شرعية وستجلب كارثة لإسرائيل.



في المقابل، اتهمت العائلات بن غفير يقتل الأسرى بتصويته ضد صفقة التبادل، وقالوا إن "هناك وزراء في الحكومة وأبواق في الإعلام يبذلون جهودهم لإفشال صفقة التبادل".