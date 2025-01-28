خلافات حادة بين عائلات أسرى غزة وبن غفير

وأضافت الصحيفة أن بن غفير قال لأهالي أسرى إسرائيليين إن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس غير شرعية وستجلب كارثة لإسرائيل.
في المقابل، اتهمت العائلات بن غفير يقتل الأسرى بتصويته ضد صفقة التبادل، وقالوا إن "هناك وزراء في الحكومة وأبواق في الإعلام يبذلون جهودهم لإفشال صفقة التبادل".
-
أخبار متعلقة
-
عودة أكثر من 300 ألف نازح الاثنين إلى محافظات غزة والشمال
-
إلغاء رحلة لوزير إسرائيلي إلى بروكسل خشية اعتقاله
-
هيئة البث الإسرائيلية: بدء محادثات أولية بشأن المرحلة الثانية للاتفاق
-
اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن فلسطين
-
استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة
-
11 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة
-
شهيدان جراء قصف الاحتلال لمركبة في طولكرم