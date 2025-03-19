خلافات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن جدوى الهجوم على غزة

01:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724464 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن هناك خلافات داخل الجيش بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على غزة. اضافة اعلان





وأضاف "من يعتقد أن الهجوم على غزة سيجعل حماس أكثر مرونة مخدوع".