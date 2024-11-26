 
الثلاثاء 2024-11-26 03:25 م
 

خلافا للنيابة العامة .. قرار من المحكمة بقضية فساد نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 26-11-2024 02:23 م
الوكيل الإخباري-  وافقت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، على تأجيل موعد الاستماع لإفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المحكمة قررت تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو إلى 10 ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك خلافا لقرار النيابة العامة، التي أبلغت، قبل أيام، المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة نتنياهو.

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدّم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.

وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة أن "المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن.

و بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون".

ما التفاصيل؟

في يوليو 2024، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر.

القضايا المرفوعة ضد نتنياهو منذ 4 سنوات ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

محاكمة نتنياهو بالفساد بدأت منذ أكثر من 4 سنوات.

تم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين.

عادت المحكمة لاستئناف الجلسات في ديسمبر 2023.

سكاي نيوز
 
gnews

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