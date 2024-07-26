خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العريف احتياط موتي راف، البالغ من العمر 37 عاماً، قُتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الخميس. وأوضح أن راف من سكان قرية شاني بالضفة الغربية، وكان عضواً في فيلق الهندسة القتالية في لواء جفعاتي.
فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أن الرقيب أول نوعام دويك، 19 عاماً، من كريات موتسكين، قُتل في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه كان يتبع الكتيبة التاسعة من لواء المدرعات 401. وأضاف أنه خلال الحادث الذي قُتل فيه نوعام دويك، أصيب جنديان آخران من الكتيبة التاسعة بجروح خطيرة، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، كما تم إخطار عائلاتهم.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دويك قُتل جراء استنشاق غاز سام أثناء نومه، مشيراً إلى أن الحادث على ما يبدو وقع عندما انبعثت غازات من مولد كهربائي كان يعمل بالقرب من المراوح، في انتهاك لبروتوكول جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الغرفة المغلقة لساعات.
وأمس الخميس أيضاً، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر خبر عن وفاة الضابط في المخابرات، النقيب أرييل توباز، البالغ من العمر 24 عاماً، من برديس حنا، متأثراً بإصابات تعرض لها خلال هجوم عند مفترق نير تسفي، المجاور لقاعدة تسريفين العسكرية، في 14 يوليو.
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