 
الجمعة 2024-07-26 02:57 م
 
 

خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده

عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي أثناء تشييع أحد الجنود
عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي أثناء تشييع أحد الجنود
الجمعة، 26-07-2024 09:55 ص

 

 الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، ليضاف إلى جندي وضابط كان قد أعلن عن مقتلهما أمس الخميس.


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العريف احتياط موتي راف، البالغ من العمر 37 عاماً، قُتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الخميس. وأوضح أن راف من سكان قرية شاني بالضفة الغربية، وكان عضواً في فيلق الهندسة القتالية في لواء جفعاتي.

 

وهو ثاني جندي إسرائيلي يُقتل في قطاع غزة خلال 24 ساعة.


فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أن الرقيب أول نوعام دويك، 19 عاماً، من كريات موتسكين، قُتل في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه كان يتبع الكتيبة التاسعة من لواء المدرعات 401. وأضاف أنه خلال الحادث الذي قُتل فيه نوعام دويك، أصيب جنديان آخران من الكتيبة التاسعة بجروح خطيرة، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، كما تم إخطار عائلاتهم.


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دويك قُتل جراء استنشاق غاز سام أثناء نومه، مشيراً إلى أن الحادث على ما يبدو وقع عندما انبعثت غازات من مولد كهربائي كان يعمل بالقرب من المراوح، في انتهاك لبروتوكول جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الغرفة المغلقة لساعات.


وأمس الخميس أيضاً، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر خبر عن وفاة الضابط في المخابرات، النقيب أرييل توباز، البالغ من العمر 24 عاماً، من برديس حنا، متأثراً بإصابات تعرض لها خلال هجوم عند مفترق نير تسفي، المجاور لقاعدة تسريفين العسكرية، في 14 يوليو.

 

 

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين 35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تعبيرية

أسواق ومال الطاقة الدولية : الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة

الشيخ إبراهيم المسعود الخريسات

نعـي فـاضل القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات في ذمة الله

الشاب محمود أحمد

منوعات بائع ذرة يبكي السوريين.. أنقذ طفلة من الغرق وجرفه التيار





 


 



الأكثر مشاهدة