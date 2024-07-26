خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، ليضاف إلى جندي وضابط كان قد أعلن عن مقتلهما أمس الخميس.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العريف احتياط موتي راف، البالغ من العمر 37 عاماً، قُتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الخميس. وأوضح أن راف من سكان قرية شاني بالضفة الغربية، وكان عضواً في فيلق الهندسة القتالية في لواء جفعاتي.

وهو ثاني جندي إسرائيلي يُقتل في قطاع غزة خلال 24 ساعة.



فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أن الرقيب أول نوعام دويك، 19 عاماً، من كريات موتسكين، قُتل في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه كان يتبع الكتيبة التاسعة من لواء المدرعات 401. وأضاف أنه خلال الحادث الذي قُتل فيه نوعام دويك، أصيب جنديان آخران من الكتيبة التاسعة بجروح خطيرة، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، كما تم إخطار عائلاتهم.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دويك قُتل جراء استنشاق غاز سام أثناء نومه، مشيراً إلى أن الحادث على ما يبدو وقع عندما انبعثت غازات من مولد كهربائي كان يعمل بالقرب من المراوح، في انتهاك لبروتوكول جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الغرفة المغلقة لساعات.