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خمسة شهداء في قصف الاحتلال على الرمال ورفح

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 07-12-2024 09:56 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف حي الرمال بمدينة غزة، ورفحاضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محيط مدرسة أحمد شوقي بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب الملعب البلدي على شاطئ البحر بمدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، كما استشهد آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,612 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفا
 
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