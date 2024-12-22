خمسة شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون ليل السبت-الاحد في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو سمرة، في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.



وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.