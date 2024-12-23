 
الإثنين 2024-12-23 10:38 ص
 

خمسة شهداء وعشرات الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

شهداء في غزة بسبب القصف المستمر .. أرشيفية
شهداء في غزة بسبب القصف المستمر .. أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية باستشهاد فلسطينيين وإصابة 19 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأضافت أن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس .

كما استشهد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرق محافظة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لبنايات سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق الملكاوي

ا

شؤون برلمانية أول استجواب في مجلس النواب العشرين

جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز

منوعات زواج الـ 600 مليون دولار.. بيزوس ولورين سيتزوجان هذا الأسبوع

نقص حاد في الماء والغذاء في شمال غزة

فلسطين "أوكسفام": 12 شاحنة فقط وزعت الغذاء والماء بشمال غزة خلال شهرين ونصف

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الاثنين

أبو محمد الجولاني وهاكان فيدان

عربي ودولي الجولاني يتحدث عن جيش سوريا "الجديد".. والفصائل المسلحة

ا

عربي ودولي صحيفة: تركيا تعتزم صياغة خطط مشتركة مع واشنطن للشرق الأوسط

شهداء في غزة بسبب القصف المستمر .. أرشيفية

فلسطين خمسة شهداء وعشرات الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق بغزة



 




الأكثر مشاهدة