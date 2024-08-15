 
الخميس 2024-08-15 01:54 ص
 


داخلية غزة: أوقفنا عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال

الأجهزة الأمنية في غزة
الأجهزة الأمنية في غزة




 

الخميس، 15-08-2024 12:27 ص
الوكيل الإخباري-  قال مسؤول في وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن "الاحتلال كثف محاولات إسقاط مواطنين في التخابر، لجمع معلومات عن المقاومة".

وأضاف في حديث مع قناة الجزيرة الفضائية، اليوم الأربعاء، أن "الأجهزة الأمنية أوقفت عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال ويخضعون للتحقيق".
gnews

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