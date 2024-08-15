داخلية غزة: أوقفنا عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال

وأضاف في حديث مع قناة الجزيرة الفضائية، اليوم الأربعاء، أن "الأجهزة الأمنية أوقفت عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال ويخضعون للتحقيق".
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