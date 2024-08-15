داخلية غزة: أوقفنا عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول في وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن "الاحتلال كثف محاولات إسقاط مواطنين في التخابر، لجمع معلومات عن المقاومة".



وأضاف في حديث مع قناة الجزيرة الفضائية، اليوم الأربعاء، أن "الأجهزة الأمنية أوقفت عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال ويخضعون للتحقيق".