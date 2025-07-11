دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

10:38 م

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الوكيل الإخباري- أعلن دبلوماسيون الجمعة أن مؤتمر الأمم المتحدة الذي تستضيفه فرنسا والسعودية للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين تأجل إلى يومي 28 و29 تموز، بعد تأجيله الشهر الماضي عندما شنت إسرائيل هجوما عسكريا على إيران. اضافة اعلان





وكان من المقرر أن ترأس فرنسا والمملكة العربية السعودية المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 حزيران، وكان ماكرون من بين القادة المقرر حضورهم. وأعربت السلطة الفلسطينية عن أملها بأن يُنعش المؤتمر عملية السلام المتعثرة منذ فترة طويلة.



وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في حينه "على الرغم من أننا مضطرون لتأجيل هذا المؤتمر لأسباب لوجستية وأمنية، إلا أنّه سيُعقد في أقرب وقت ممكن"، مشددا على أن ذلك "يجب ألا يشكك بتصميمنا على الدفع قدما بحل الدولتين".



وأكد عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، رغم معارضة إسرائيل الشديدة للخطوة.



وقال "أيا تكن الظروف، أنا مصمم على الاعتراف بدولة فلسطين"، لافتا النظر إلى أنه "قرار سيادي".



ويستند هذا الاعتراف إلى عدد من الشروط الأساسية بينها "نزع سلاح حركة حماس في غزة وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح".



وقال ماكرون "الهدف هو دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تعترف بوجود إسرائيل وأمنها، وتحظى بدعم بعثة دولية لتحقيق الاستقرار". وأضاف أنه "شرط أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل".



وشدد الرئيس الفرنسي على أن "الزخم الذي أحدثه هذا المؤتمر لا يمكن إيقافه".



وأحد أهداف مؤتمر الأمم المتحدة هو زيادة عدد الدول التي تعترف بالأراضي الفلسطينية دولة مستقلة. وحتى الآن، اعترفت أكثر من 145 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بذلك.