دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة بدخول عدد محدود من الشاحنات المحملة بمواد غذائية إلى غزة عبر محيط معبر كيسوفيم، في حين أكد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع أن الاحتلال لم يسمح بدخول الخيام بالكميات المطلوبة.

