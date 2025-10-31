دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام

وقد أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن الاحتلال لم يسمح بدخول الخيام بالكميات المطلوبة، مؤكدا أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 300 ألف خيمة.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
-
استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
-
بنوك غزة بلا أموال تاركة السكان فريسة للاستغلال
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان
-
استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة
-
زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد صمت الحكومة بعد مظاهرة بالقدس