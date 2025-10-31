الجمعة 2025-10-31 07:40 م
 

دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام

الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة بدخول عدد محدود من الشاحنات المحملة بمواد غذائية إلى غزة عبر محيط معبر كيسوفيم، في حين أكد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع أن الاحتلال لم يسمح بدخول الخيام بالكميات المطلوبة.

وكانت دخلت قافلة المساعدات الأممية تحمل بداخلها أكياس طحين ومواد غذائية ومستلزمات الإيواء والخيام، في إطار الجهود الجارية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة بسبب الحصار والدمار الواسع.

وقد أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن الاحتلال لم يسمح بدخول الخيام بالكميات المطلوبة، مؤكدا أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 300 ألف خيمة.

 
 
