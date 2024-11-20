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دفاع مدني غزة: توقف عمل معظم مركباتنا لعدم توفر الوقود

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 01:30 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، عن توقف عمل معظم مركباته في "محافظة غزة" لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.اضافة اعلان


وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي، إنّ مركباته تعمل الآن فقط بقدرات مركبة صهريج واحدة للتزود بالمياه ومركبة إنقاذ واحدة.

وأضاف أن طواقمه باتت منذ منتصف الشهر الحالي غير قادرة على الاستجابة لكثير من نداءات الفلسطينيين؛ والوصول إلى أماكن الحوادث والاستهدافات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن ما يحدث ينذر بكوارث ومشاهد إنسانية مؤلمة تضاف إلى معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وحذر الدفاع المدني من اتساع وتكريس الكارثة الإنسانية في محافظة غزة بسبب استمرار نفاد الوقود لاسيما مع نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع وازدياد الحاجة للاستجابة الإنسانية في المناطق كافة.
 
gnews

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