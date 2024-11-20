دفاع مدني غزة: توقف عمل معظم مركباتنا لعدم توفر الوقود

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي، إنّ مركباته تعمل الآن فقط بقدرات مركبة صهريج واحدة للتزود بالمياه ومركبة إنقاذ واحدة.
وأضاف أن طواقمه باتت منذ منتصف الشهر الحالي غير قادرة على الاستجابة لكثير من نداءات الفلسطينيين؛ والوصول إلى أماكن الحوادث والاستهدافات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر أن ما يحدث ينذر بكوارث ومشاهد إنسانية مؤلمة تضاف إلى معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وحذر الدفاع المدني من اتساع وتكريس الكارثة الإنسانية في محافظة غزة بسبب استمرار نفاد الوقود لاسيما مع نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع وازدياد الحاجة للاستجابة الإنسانية في المناطق كافة.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يرفض توسيع صلاحيات فريق التفاوض مع حماس
-
الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة مروع
-
9 شهداء جراء قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
-
مروحيات إسرائيلية تطلق النيران على منازل بمخيم البريج
-
استشهاد 171 طفلا بالضفة على يد الاحتلال والمستوطنين
-
البرد يخترق أجساد النازحين في مواصي رفح
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,972 والإصابات إلى 104,008 منذ بدء العدوان