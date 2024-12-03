دفاع مدني غزة: واقع كارثي في شمال القطاع

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة ان هناك واقع كارثي في بيت لاهيا وبقية شمال القطاع.

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وأضاف أن 60 ألف مواطن فلسطيني في شمال القطاع عرضة للموت ولا يمكننا تقديم أي خدمة طبية أو إسعاف في شمال القطاع.