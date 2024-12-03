 
الثلاثاء 2024-12-03 11:51 م
 

دفاع مدني غزة: واقع كارثي في شمال القطاع

دفاع مدني غزة
دفاع مدني غزة
الثلاثاء، 03-12-2024 11:35 م

الوكيل الإخباري-  قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة ان هناك واقع كارثي في بيت لاهيا وبقية شمال القطاع.

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وأضاف أن 60 ألف مواطن فلسطيني في شمال القطاع عرضة للموت ولا يمكننا تقديم أي خدمة طبية أو إسعاف في شمال القطاع.


وبين أن 60 يوما وسكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب ومنازل شمال القطاع غير صالحة للسكن.

 
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