دفاع مدني غزة: واقع كارثي في شمال القطاع

وأضاف أن 60 ألف مواطن فلسطيني في شمال القطاع عرضة للموت ولا يمكننا تقديم أي خدمة طبية أو إسعاف في شمال القطاع.
وبين أن 60 يوما وسكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب ومنازل شمال القطاع غير صالحة للسكن.
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