دفعة جديدة من مرضى وجرحى غزة يغادرون القطاع

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الوكيل الإخباري- غادرت اليوم السبت، الدفعة (29) من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري المحاذي لجمهورية مصر العربية.

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