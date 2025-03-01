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دفعة جديدة من مرضى وجرحى غزة يغادرون القطاع

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أرشيفية
السبت، 01-03-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري-  غادرت اليوم السبت، الدفعة (29) من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري المحاذي لجمهورية مصر العربية.

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وتضم هذه الدفعة 33 جريحا ومريضا يرافقهم 55 من ذويهم.

 
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