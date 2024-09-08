دوي صفارات الإنذار بعسقلان إثر إطلاق صاروخ من غزة

وقالت القناة 13 العبرية إنه تم "رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه عسقلان وتم اعتراضه من القبة الحديدية، لا إصابات أو أضرار".
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