 
الأحد 2024-09-08 11:59 م
 
 

دوي صفارات الإنذار بعسقلان إثر إطلاق صاروخ من غزة

اطلاق صواريخ من غزة - ارشيفية
اطلاق صواريخ من غزة - ارشيفية
الأحد، 08-09-2024 11:28 م
الوكيل الإخباري-    أفادت اذاعة الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بدوي صفارات الإنذار في مدينة عسقلان نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات.اضافة اعلان


وقالت القناة 13 العبرية إنه تم "رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه عسقلان وتم اعتراضه من القبة الحديدية، لا إصابات أو أضرار".
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : إعادة فتح جسر الملك حسين غدا وإغلاقه أمام حركة الشحن

اطلاق صواريخ من غزة - ارشيفية

فلسطين دوي صفارات الإنذار بعسقلان إثر إطلاق صاروخ من غزة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية

معبر الكرامة

فلسطين تنويه من المعابر الفلسطينيّة حول إعادة فتح معبر الكرامة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية رسميا.. تحديد الكليات والتخصصات لطلبة التوجيهي “الخطة الجديدة”

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اعلام عبري: اسرائيل تعيد فتح المعابر الحدودية مع الأردن غداً الإثنين

عبد المجيد تبون

عربي ودولي فوز تبون بفترة رئاسية ثانية في الجزائر

رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أخبار محلية الخصاونة يشيد بالإنجاز الذي حقَّقه الأردن



 


الأكثر مشاهدة





عاجل