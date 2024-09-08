دوي صفارات الإنذار بعسقلان إثر إطلاق صاروخ من غزة

11:28 م

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الوكيل الإخباري- أفادت اذاعة الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بدوي صفارات الإنذار في مدينة عسقلان نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات. اضافة اعلان





وقالت القناة 13 العبرية إنه تم "رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه عسقلان وتم اعتراضه من القبة الحديدية، لا إصابات أو أضرار".