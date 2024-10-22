دوي صفارات الإنذار لـ25 دقيقة شمال إسرائيل

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة واعتراضه.
وأوضح أنه رصد تسلل طائرات مسيّرة نحو الجليل وحيفا والكرمل.
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