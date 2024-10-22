دوي صفارات الإنذار لـ25 دقيقة شمال إسرائيل

07:12 م

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت لنحو 25 دقيقة في الشمال خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان. اضافة اعلان





من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة واعتراضه.



وأوضح أنه رصد تسلل طائرات مسيّرة نحو الجليل وحيفا والكرمل.