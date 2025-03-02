ديوان نتنياهو: نستطيع العودة إلى القتال إذا كانت المفاوضات غير فعالة

وأضاف ان بند العودة إلى الحرب حظي بدعم أميركي عبر رسالة جانبية من الإدارة السابقة وبتأييد إدارة ترامب.
وبين "إذا غيرت حماس موقفها فإن إسرائيل ستدخل على الفور في مفاوضات بشأن كل تفاصيل خطة ويتكوف".
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