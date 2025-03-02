ديوان نتنياهو: نستطيع العودة إلى القتال إذا كانت المفاوضات غير فعالة

الوكيل الإخباري- افاد ديوان نتنياهو ان حماس انتهكت الاتفاق ونستطيع العودة إلى القتال بعد اليوم 42 إذا كانت المفاوضات غير فعالة.

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وأضاف ان بند العودة إلى الحرب حظي بدعم أميركي عبر رسالة جانبية من الإدارة السابقة وبتأييد إدارة ترامب.