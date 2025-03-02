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ديوان نتنياهو: نستطيع العودة إلى القتال إذا كانت المفاوضات غير فعالة

نتنياهو
نتنياهو
الأحد، 02-03-2025 02:54 ص

الوكيل الإخباري-   افاد ديوان نتنياهو ان  حماس انتهكت الاتفاق ونستطيع العودة إلى القتال بعد اليوم 42 إذا كانت المفاوضات غير فعالة.

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وأضاف ان بند العودة إلى الحرب حظي بدعم أميركي عبر رسالة جانبية من الإدارة السابقة وبتأييد إدارة ترامب.


وبين "إذا غيرت حماس موقفها فإن إسرائيل ستدخل على الفور في مفاوضات بشأن كل تفاصيل خطة ويتكوف".

 
gnews

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