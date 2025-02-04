رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من موقع عملية حاجز تياسير: هذه عملية صعبة

09:07 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من موقع عملية حاجز تياسير إن هذه عملية صعبة فقدنا فيها جنديين من قوات الاحتياط. اضافة اعلان





وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت -في وقت سابق- إن مسلحا تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير، وبدأ بإطلاق النار واندلعت اشتباكات بينه وبين الجنود، مما أدى لمقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين، حالة 2 منهم حرجة.

