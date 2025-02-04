 
الثلاثاء 2025-02-04 10:15 م
 

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من موقع عملية حاجز تياسير: هذه عملية صعبة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 04-02-2025 09:07 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من موقع عملية حاجز تياسير إن هذه عملية صعبة فقدنا فيها جنديين من قوات الاحتياط.اضافة اعلان


وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت -في وقت سابق- إن مسلحا تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير، وبدأ بإطلاق النار واندلعت اشتباكات بينه وبين الجنود، مما أدى لمقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين، حالة 2 منهم حرجة.
 
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