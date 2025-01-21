رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في رسالة استقالته إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنا باهظا، وأشار إلى أن استقالته تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل.
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