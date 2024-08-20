رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يعارض التوصل لصفقة تبادل

وقال آيزنكوت إنه يجب علينا التحرك بسرعة لإعادة الأسرى وإلا فلن يكون هناك من نعيده.
وأضاف أن الصواب بعد فشل 7 أكتوبر الفادح هو إنهاء الحرب واستعادة المختطفين.
وتابع آيزنكوت: بعد 11 شهرا على بدء الحرب لم نحقق حتى الآن أيا من أهدافها.
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