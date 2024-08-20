رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يعارض التوصل لصفقة تبادل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت أن رؤساء المؤسسة الأمنية أيدوا الصفقة وعارضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال آيزنكوت إنه يجب علينا التحرك بسرعة لإعادة الأسرى وإلا فلن يكون هناك من نعيده.

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وأضاف أن الصواب بعد فشل 7 أكتوبر الفادح هو إنهاء الحرب واستعادة المختطفين.