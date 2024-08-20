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رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يعارض التوصل لصفقة تبادل

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت
الثلاثاء، 20-08-2024 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت أن رؤساء المؤسسة الأمنية أيدوا الصفقة وعارضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال آيزنكوت إنه يجب علينا التحرك بسرعة لإعادة الأسرى وإلا فلن يكون هناك من نعيده.

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وأضاف أن الصواب بعد فشل 7 أكتوبر الفادح هو إنهاء الحرب واستعادة المختطفين.


وتابع آيزنكوت: بعد 11 شهرا على بدء الحرب لم نحقق حتى الآن أيا من أهدافها.

gnews

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