رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تمسكه بنزع سلاح "حماس"

وجاءت تصريحات زمير خلال حديثه إلى جنود متمركزين على طول "الخط الأصفر" في غزة، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين إسرائيل وحركة "حماس" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم استمرار وقف إطلاق النار الهش في القطاع.
ويحتفظ الجيش الإسرائيلي حاليا بمواقعه على طول خط الفصل المعروف باسم "الخط الأصفر"، الذي أنشئ بموجب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ويقسم القطاع إلى مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيلية وأخرى تدار فلسطينيا.
وبعد استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، التي شملت الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، وانسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية، ووقفا للقتال واسع النطاق، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق.
ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نزع سلاح "حماس" بالكامل، وانسحابا إسرائيليا كاملا، وإنشاء حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع، بما يؤدي إلى إنهاء سيطرة حماس كسلطة ذات سيادة في غزة.
