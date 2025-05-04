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رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن الأسرى

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 10:08 م

الوكيل الإخباري-  افادت يديعوت أحرونوت عن رئيس الأركان ان هدفا إعادة الرهائن وهزيمة حماس يمثلان إشكالية عندما يوضع أحدهما بمواجهة الآخر.

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وبينت ان رئيس الأركان حذر في مناقشة أمنية حساسة من إمكانية خسارة الرهائن في حال توسيع القتال في غزة.

 
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