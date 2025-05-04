رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن الأسرى

الوكيل الإخباري- افادت يديعوت أحرونوت عن رئيس الأركان ان هدفا إعادة الرهائن وهزيمة حماس يمثلان إشكالية عندما يوضع أحدهما بمواجهة الآخر.

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