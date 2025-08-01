رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن نقاط ضعف في الجيش وتآكل في قواته

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها زامير اليوم الجمعة في قطاع غزة، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، وقائد الفرقة 162 العميد شاجيف ديهان، إلى جانب قادة ألوية 401، وجفعاتي، والناحل، وقادة آخرين.
وقال زامير خلال لقائه القادة في الميدان: "أقدّر أنه في الأيام القريبة سنعرف ما إذا كنا سننجح في الوصول إلى صفقة جزئية لإطلاق سراح محتجزينا. وإذا لم يتحقق ذلك، فستستمر المعركة دون توقف".
واعترف رئيس الأركان الإسرائيلي بوجود نقاط ضغف داخل صفوف قواته مشددا على ضرورة العمل على تقليل استنزاف القوات، وأضاف: "سنغير ونكيف أساليب عملنا، وسنقلص نقاط الضعف والاستنزاف العملياتي وسندخل حماس في ضائقة متزايدة. ونستعد جيدا ونعمل على تقليص التآكل في قواتنا، ولن نقع في فخ حماس".
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