رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن نقاط ضعف في الجيش وتآكل في قواته

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الأيام المقبلة ستحدد مصير جهود إبرام صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن مؤكدا أنه في حال فشل المساعي فإن العمليات العسكرية ستستمر دون هوادة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها زامير اليوم الجمعة في قطاع غزة، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، وقائد الفرقة 162 العميد شاجيف ديهان، إلى جانب قادة ألوية 401، وجفعاتي، والناحل، وقادة آخرين.



وقال زامير خلال لقائه القادة في الميدان: "أقدّر أنه في الأيام القريبة سنعرف ما إذا كنا سننجح في الوصول إلى صفقة جزئية لإطلاق سراح محتجزينا. وإذا لم يتحقق ذلك، فستستمر المعركة دون توقف".

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