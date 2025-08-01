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رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن نقاط ضعف في الجيش وتآكل في قواته

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الأيام المقبلة ستحدد مصير جهود إبرام صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن مؤكدا أنه في حال فشل المساعي فإن العمليات العسكرية ستستمر دون هوادة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها زامير اليوم الجمعة في قطاع غزة، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، وقائد الفرقة 162 العميد شاجيف ديهان، إلى جانب قادة ألوية 401، وجفعاتي، والناحل، وقادة آخرين.

وقال زامير خلال لقائه القادة في الميدان: "أقدّر أنه في الأيام القريبة سنعرف ما إذا كنا سننجح في الوصول إلى صفقة جزئية لإطلاق سراح محتجزينا. وإذا لم يتحقق ذلك، فستستمر المعركة دون توقف".

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واعترف رئيس الأركان الإسرائيلي بوجود نقاط ضغف داخل صفوف قواته مشددا على ضرورة العمل على تقليل استنزاف القوات، وأضاف: "سنغير ونكيف أساليب عملنا، وسنقلص نقاط الضعف والاستنزاف العملياتي وسندخل حماس في ضائقة متزايدة. ونستعد جيدا ونعمل على تقليص التآكل في قواتنا، ولن نقع في فخ حماس".

 
 
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