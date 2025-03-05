رئيس الشاباك يقر بفشله في منع هجوم 7 أكتوبر

وقال بار، في بيان يلخص نتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه، إن "التحقيق يكشف أنه لو تصرف الشاباك بشكل مختلف، سواء في السنوات التي سبقت الهجوم أو في ليلة الهجوم، من حيث الجوانب المهنية والإدارية، لكان بالإمكان منع المجزرة.. لقد فشلنا".
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير بالخليل وبلدة تقوع في بيت لحم
-
مصر تعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة
-
الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 48 فلسطينيا شمال قطاع غزة
-
حماس ترحب بالموقف العربي الرافض محاولات التهجير وبالخطة العربية لإعادة إعمار غزة
-
قمة فلسطين تؤكد على الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس
-
تحقيق للشاباك: فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس
-
الجيش الإسرائيلي: آن الأون لإجراء مراجعة شاملة واستخلاص العبر
-
80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى