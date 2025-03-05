 
الأربعاء 2025-03-05 03:38 ص
 
 

رئيس الشاباك يقر بفشله في منع هجوم 7 أكتوبر

رئيس الشاباك
رئيس الشاباك
 
الأربعاء، 05-03-2025 02:04 ص
الوكيل الإخباري-   أقر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار بفشله في منع الهجوم غير المسبوق لحركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأعلن بعد التحقيق أنه لو تصرف بشكل مختلف لكان بإمكانه منع "المجزرة".اضافة اعلان


وقال بار، في بيان يلخص نتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه، إن "التحقيق يكشف أنه لو تصرف الشاباك بشكل مختلف، سواء في السنوات التي سبقت الهجوم أو في ليلة الهجوم، من حيث الجوانب المهنية والإدارية، لكان بالإمكان منع المجزرة.. لقد فشلنا".
 
 
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