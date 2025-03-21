رئيس الشاباك ينفي الادعاءات ضده

12:50 ص

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الوكيل الإخباري- تداولت وسائل إعلام إسرائيلية رسالة رئيس الشاباك رونين بار للوزراء والتي جاء فيها: أن الادعاءات ضدي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. اضافة اعلان





وقال رئيس الشاباك: إن الادعاءات ضدي مجرد غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة من أساسها، مضيفا قدت بشكل شخصي صفقة التبادل بموافقة من رئيس الحكومة.



أفاد موقع والا العبري، ببدء جلسة الحكومة الإسرائيلية لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.



ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الشاباك رونين بار قرر عدم حضور جلسة الحكومة المخصصة لإقالته.

