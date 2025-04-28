رئيس الشباك يعلن موعد استقالته

وقال بار في بيان "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران/ يونيو 2025".
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