الإثنين 2025-04-28 10:16 م
 

رئيس الشباك يعلن موعد استقالته

رئيس الشاباك رونين بار
رئيس الشاباك رونين بار
 
الإثنين، 28-04-2025 10:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، الاثنين أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران/ يونيو، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن طلب إقالته.اضافة اعلان


وقال بار في بيان "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران/ يونيو 2025".
 
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