رئيس الموساد: الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية ان رئيس الموساد يقول للمجلس الوزاري المصغر إن الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به.

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