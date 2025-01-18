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رئيس الموساد: الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به

رئيس الموساد
رئيس الموساد
السبت، 18-01-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية ان رئيس الموساد يقول للمجلس الوزاري المصغر إن الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به.

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وأضاف ان "بالصفقة آليات تضمن أمننا وأدوات لاستمرار العمل العسكري إن لم تلتزم حماس".

 
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