رئيس الوزراء البرتغالي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق

06:03 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء البرتغالي إن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق ومن الضروري السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا. اضافة اعلان

