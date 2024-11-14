 
الخميس 2024-11-14 04:50 م
 

رئيس ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي يخضع للتحقيق

تساحي برافرمان الى جانب نتنياهو
تساحي برافرمان الى جانب نتنياهو
الخميس، 14-11-2024 04:44 م

الوكيل الإخباري-    قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس ديوان رئاسة الوزراء تساحي برافرمان يخضع للتحقيق في قضية تسريب الوثائق السرية.

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ويخضع عدد من المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية تسريب وثائق سرية للإعلام الأجنبي بعد العثور عليها في قطاع غزة والتلاعب بها.

 
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