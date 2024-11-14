رئيس ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي يخضع للتحقيق

ويخضع عدد من المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية تسريب وثائق سرية للإعلام الأجنبي بعد العثور عليها في قطاع غزة والتلاعب بها.
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