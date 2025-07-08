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رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد أن يكون اتفاق غزة عادلا ودائما

رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد أن يكون اتفاق غزة عادلا ودائما
غزة
 
الثلاثاء، 08-07-2025 11:38 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون "ناقشت مع نتنياهو التزام أميركا بأمن إسرائيل وهدفنا المشترك التوصل لاتفاق بغزة".

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وأضاف "نريد أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة عادلا ودائما ويرتكز على مبدأ السلام بالقوة".

 
 
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