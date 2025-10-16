رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع

الوكيل الإخباري-

نقلت شبكة "سي إن إن" عن نتنياهو قوله لكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين إنه يعلم عدد جثامين "الرهائن" الذين لا تزال حماس تحتجزهم.





وأضافت أن نتنياهو قال لكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن إسرائيل ستتحرك إذا لم يتم تسليم جثث "الرهائن".

