رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع

وأضافت أن نتنياهو قال لكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن إسرائيل ستتحرك إذا لم يتم تسليم جثث "الرهائن".
-
أخبار متعلقة
-
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة
-
بيان هام حول مصير أبو عبيدة
-
الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"
-
"صحة غزة" تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم إسرائيل الخميس
-
فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت
-
نتنياهو: المعركة لم تنتهِ في غزة والمنطقة
-
شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه
-
الأغذية العالمي يعلن افتتاح مخابز في مختلف أنحاء القطاع