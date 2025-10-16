الخميس 2025-10-16 11:53 م
 

رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع
 
الخميس، 16-10-2025 11:31 م
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة "سي إن إن" عن نتنياهو قوله لكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين إنه يعلم عدد جثامين "الرهائن" الذين لا تزال حماس تحتجزهم.اضافة اعلان


وأضافت أن نتنياهو قال لكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن إسرائيل ستتحرك إذا لم يتم تسليم جثث "الرهائن".

 
 
رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع

رئيسة الصليب الأحمر: نقدر دعم الأردن لعملنا بالشرق الأوسط وخارج المنطقة

انتقادات واسعة لقرار وزارة الشباب بإيقاف "هبيدكو" عن التصوير

أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025



 
 





