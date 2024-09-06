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رابطة العالم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة

غزة
غزة
الجمعة، 06-09-2024 10:43 م

الوكيل الإخباري-   أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، القصف الذي شنته قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب غزة، ومواصلة عملياته الهمجية في تدمير مربعات سكنية بأكملها في الحي، والذي أدى إلى استشهاد العديد من الأشخاص بينهم أطفال، وفقدان آخرين تحت الأنقاض.

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وفي بيان للأمانة العامة للرابطة نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية . 

 
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