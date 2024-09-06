رابطة العالم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة

الوكيل الإخباري- أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، القصف الذي شنته قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب غزة، ومواصلة عملياته الهمجية في تدمير مربعات سكنية بأكملها في الحي، والذي أدى إلى استشهاد العديد من الأشخاص بينهم أطفال، وفقدان آخرين تحت الأنقاض.

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