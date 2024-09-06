رابطة العالم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية .
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