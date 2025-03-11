رابطة العالم الإسلامي تدين قطع الاحتلال الكهرباء عن قطاع غزة

ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم الثلاثاء، بالانتهاكات الإسرائيلية المُتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
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