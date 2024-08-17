رابطة العالم الإسلامي تدين هجوم المستوطنين على قرية جيت بالضفة

ونددت الرابطة في بيان اليوم السبت، بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تحت حماية قوات الاحتلال.
-
أخبار متعلقة
-
حماس: حديث بايدن عن قرب التوصل لوقف اطلاق النار في غزة وهم
-
القسام تعلن مقتل وإصابة جنود للاحتلال في تل الهوى
-
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال اليومين الماضيين
-
أونروا: إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من غزة
-
بايدن يسعى للتوصل لاتفاق بشأن غزة نهاية الأسبوع المقبل
-
لواء إسرائيلي سابق: نتنياهو يدرك استحالة القضاء على حماس
-
شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على منزل وسط غزة
-
بايدن يحذر جميع الأطراف من تقويض مساعي وقف الحرب في غزة