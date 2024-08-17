رابطة العالم الإسلامي تدين هجوم المستوطنين على قرية جيت بالضفة

الوكيل الإخباري- دانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون، في قرية جيت في الضفة الغربية، مما أسفر عن شهداء وإلحاق أضرار بالممتلكات.



ونددت الرابطة في بيان اليوم السبت، بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تحت حماية قوات الاحتلال.