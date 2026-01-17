رابطة العالم الإسلامي ترحب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

وشدد الأمين العامة للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم السبت على الضرورة الملحة للالتزام الكامل باستحقاقات هذه المرحلة، والتصدي بجدية وحزم لأي انتهاكات تجاهها، لا سيما ضمان الوصول الكافي للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المنكوب، ودعم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، تمهيدا لإنهاء دوامة العنف والحروب، وإرساء السلام الدائم الشامل والعادل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، و"إعلان نيويورك لحل الدولتين".
