رابطة العالم الإسلامي ترحب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

الوكيل الإخباري- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت، بإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وإعلان "مجلس السلام"، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مثمنة في هذا السياق جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب على قطاع غزة، والتزامه بانسحاب جيش الاحتلال، ومنع ضم أي جزء من الضفة الغربية.

اضافة اعلان



وشدد الأمين العامة للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم السبت على الضرورة الملحة للالتزام الكامل باستحقاقات هذه المرحلة، والتصدي بجدية وحزم لأي انتهاكات تجاهها، لا سيما ضمان الوصول الكافي للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المنكوب، ودعم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، تمهيدا لإنهاء دوامة العنف والحروب، وإرساء السلام الدائم الشامل والعادل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، و"إعلان نيويورك لحل الدولتين".

