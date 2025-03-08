رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن ملوحا بعلم فلسطين

10:10 م

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الوكيل الإخباري- تسلق رجل برج ساعة بيغ بن في لندن اليوم السبت، وهو يلوح بالعلم الفلسطيني ويهتف "الحرية لفلسطين". اضافة اعلان





وأعلنت شرطة العاصمة أن فرق الأمن تعمل على إنهاء الحادث بأمان، بالتعاون مع فرق الإطفاء والإسعاف في لندن.