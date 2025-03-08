 
السبت 2025-03-08 11:42 م
 

رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن ملوحا بعلم فلسطين

تحاول الشرطة البريطانية إنزال متضامن مع فلسطين تسلق برج إليزابيث في لندن
تحاول الشرطة البريطانية إنزال متضامن مع فلسطين تسلق برج إليزابيث في لندن
 
السبت، 08-03-2025 10:10 م
الوكيل الإخباري-   تسلق رجل برج ساعة بيغ بن في لندن اليوم السبت، وهو يلوح بالعلم الفلسطيني ويهتف "الحرية لفلسطين".اضافة اعلان


وأعلنت شرطة العاصمة أن فرق الأمن تعمل على إنهاء الحادث بأمان، بالتعاون مع فرق الإطفاء والإسعاف في لندن.
 
 
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