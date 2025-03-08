رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن ملوحا بعلم فلسطين

وأعلنت شرطة العاصمة أن فرق الأمن تعمل على إنهاء الحادث بأمان، بالتعاون مع فرق الإطفاء والإسعاف في لندن.
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