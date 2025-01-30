رسائل جديدة من القسام في عملية تسليم الدفعة الثالثة

ووفقًا لوسائل إعلام، فقد قررت المقاومة تسليم هذه الدفعة من الأسرى في هذه المنطقة التي دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال الحرب، وأعلن أنها لم تعد صالحة للحياة.
وتعد هذه أول عملية تبادل أسرى تجري بعد بدء عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، ويبدو أنها ستشهد العديد من الرسائل. وقد انتشرت عناصر المقاومة بشكل مكثف في المنطقة التي ستشهد عملية التسليم.
وقالت وسائل إعلام إن المقاومة أرادت على ما يبدو إيصال رسالة معينة من خلال التسليم في جباليا، التي لم يعد بها أي مظهر من مظاهر الحياة بما في ذلك مياه الشرب.
وسيتم تسليم الأسرى في ساحة الرزان القريبة من مستشفى كمال عدوان وسط المخيم، والتي شهدت عمليات عسكرية واسعة من جانب الاحتلال، وخاضت فيها المقاومة معارك ضارية، بحسب المصادر الإعلامية.
وقد نصبت المقاومة منصة لتسليم الأسرى تمامًا كما فعلت خلال عملية التسليم الثانية، ووضعت عليها لافتة كبيرة تتضمن عبارات منها: "المقاومة هزمت غفعاتي"، في إشارة إلى لواء غفعاتي النخبوي الذي فقد العشرات من جنوده وبعض قادته خلال معارك جباليا.
كما وضعت المقاومة الفلسطينية كلمة "كفير" في إشارة أيضًا إلى لواء كفير النخبوي الذي تلقى ضربات موجعة من قبل المقاومة في جباليا، كما أفادت وسائل الإعلام.
تسليم أمام منزل السنوار
توقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يتم تسليم الأسيرين يهود وموزيس من أمام المنزل المدمر لزعيم حركة حماس الشهيد الراحل يحيى السنوار في خان يونس جنوب القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عملية تبادل الأسيرة آغام بيرغر ستتم في مخيم جباليا الذي شهد معارك طاحنة خلال الشهور الثلاثة التي سبقت وقف إطلاق النار.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن المقاومة ستفرج عن أحد الأسرى المشمولين في هذه الدفعة من منطقة في جباليا التي شهدت مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود خلال الحرب.
وبدأت عناصر المقاومة الانتشار في الأماكن التي ستجري فيها عملية التسليم، وأقامت منصة للتسليم على غرار المرة الماضية.
ونقلت وسائل الإعلام صورًا تظهر هبوط مروحية إسرائيلية في منطقة ريعيم بغلاف غزة قبيل عملية التسليم، التي قالت هيئة البث الإسرائيلية إنها ستتم على 3 مراحل.
الدفعة الثالثة
من المخطط أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس عن 110 أسرى مقابل إفراج حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق ما تسلمته حركة حماس، تضم قائمة المفرج عنهم اليوم من سجون الاحتلال 32 محكومًا بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلًا.
وسيتم إطلاق سراح 66 أسيرًا، وسيتم نقلهم إلى الضفة الغربية، من بينهم زكريا الزبيدي أحد الستة الذين تحرروا في "نفق الحرية" من سجن جلبوع. كما سيُحرر 14 أسيرًا مقدسيًا سينقلون إلى القدس، و9 أسرى سيرحّلون إلى غزة، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين.
وذكر المصدر ذاته أن عدد الأسرى الذين سيُبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة يبلغ 21 أسيرًا.
الجزيرة
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