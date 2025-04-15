الثلاثاء 2025-04-15 01:17 م
 

"رسالة تحذير" من عناصر بالكوماندوز الإسرائيلي لنتنياهو

أرشيفية لعنصر في وحدة "شايتيت 13" بغزة
أرشيفية لعنصر في وحدة "شايتيت 13" بغزة
 
الثلاثاء، 15-04-2025 12:08 م
الوكيل الإخباري-  وقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة الكوماندوز النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "شاييتت 13"، رسالة تطالب بالعودة الفورية لجميع الأسرى، حتى لو تطلّب ذلك وقف العمليات العسكرية.اضافة اعلان


وجاء في رسالة وحدة الكوماندوز إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء: "نحن، المقاتلون (الحاليون) والقدامى في وحدة (شاييتت 13) التابعة للبحرية الإسرائيلية، ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025".

وأضافت الرسالة: "نطالب بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو تكلّف ذلك وقفًا فوريًا للقتال".

جدير بالذكر أن حوالي ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، كانوا قد نشروا رسالة احتجاج بعد أن وقعوا عليها، كإعلان في وسائل إعلام بأنحاء البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي.

وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية" وليس الأمن القومي.

وأضافوا أن "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الأسرى وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الرسالة نُشرت بعد لقاء "المقاتلين" بقائد سلاح الجو، الميجور جنرال تومر بار، ورئيس الأركان، والميجور جنرال إيال زامير.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر يوم الجمعة الماضي أنه سيطرد جنود احتياط في سلاح الجو وقعوا على رسالة تدين الحرب في غزة وتتهمه بخدمة مصالح سياسية فقط وعدم إعادة الأسرى إلى ديارهم.

وتنضم رسالة وحدة الكوماندوز النخبوية إلى قائمة من الرسائل المماثلة التي قدمها أطباء وأعضاء سابقون في الوحدة 8200، وهي فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية، المسؤولة عن التجسس الإلكتروني، ومسؤولون سابقون في الموساد، وأفراد في سلاح الجو الإسرائيلي.

سكاي نيوز
 
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