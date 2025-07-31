الخميس 2025-07-31 11:45 ص
 

رسالة من نتنياهو لبن غفير بشأن تهجير الغزيين

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 31-07-2025 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن "الهجرة الطوعية" من غزة ستنفذ خلال أسابيع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.اضافة اعلان


ويدفع بن غفير وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو باتجاه تهجير سكان قطاع غزة.
 
 
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