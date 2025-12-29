الإثنين 2025-12-29 06:12 م

رسميا .. القسام تعلن عن استشهاد "الملثم"
الإثنين، 29-12-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، صدور كلمة منسوبة للناطق العسكري الجديد باسمها، وذلك في بيان تضمن نعي عدد من قادتها الذين قالت إنهم قضوا جراء قصف إسرائيلي أعقب خرق التهدئة.اضافة اعلان


وقال الناطق الجديد باسم الكتائب إنها تنعى محمد السنوار ، قائد أركان كتائب القسام، ومحمد شبانة قائد لواء رفح، إضافة إلى حكم العيسى، والشيخ رائد سعد الذي قالت إنه قائد ركن التصنيع في الكتائب.

كما نعت الكتائب عبر كلمة الناطق الجديد مدير إعلام القسام والناطق باسمها "أبو عبيدة"، وذكرت أن اسمه الحقيقي حذيفة الكحلوت (أبو إبراهيم).

وفي كلمة الناطق العسكري الجديد، قالت الكتائب إن عملية “طوفان الأقصى” جاءت لتصحيح المسار وإعادة روح المقاومة إلى الأمة، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب جاء ثمرة لتضحيات الشعب الفلسطيني وبطولات المقاومة.

ودعت كتائب القسام، في ختام بياناتها، جميع المعنيين إلى لجم الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، مطالبة بالتركيز على تثبيت التهدئة بدلاً من الانشغال ببنادق المقاومة الخفيفة.

 
 


