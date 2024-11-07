 
الخميس 2024-11-07 10:11 ص
 

رشيدة طليب تفوز بالكونجرس الأمريكي للمرة الرابعة

رشيدة طليب "من اليسار"
رشيدة طليب "من اليسار"
الخميس، 07-11-2024 08:48 ص
الوكيل الإخباري-  فازت المرشحة الامريكية من اصول فلسطينية رشيدة طليب بالكونغرس الامريكي بإعادة انتخابها عن الدائرة الـ 12 في ولاية ميشيغان للمرة الرابعة على التوالي .اضافة اعلان


حيث تمكنت طليب مرشحة الحزب الديمقراطي من الحصول على 69.7% من الأصوات مقابل 25.4% لمنافسها الجمهوري جيمس هوبر وذلك بعد فرز 99% من الاصوات في الدائرة الـ 12 بولاية ميشيغان .

وفي ذات السياق تمكن الحزب الجمهوري من الحصول على الاغلبية في مجلس النواب بـ 206 مقاعد مقابل 191 مقعداً للديمقراطيين ، كما حصلوا على الاغلبية في مجلس الشيوخ بـ 52 مقعداً مقابل 44 مقعداً للحزب الديمقراطي.

وفا
 
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