رغم قيود الاحتلال.. 140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

الأربعاء، 27-05-2026 09:04 ص

الوكيل الإخباري- أدى 140 ألف مصل، صباح الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، والحواجز الحديدية التي تُقيد دخولهم.

وصدحت التكبيرات إيذانا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.


وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد.


وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج.


وتواصل سلطات الاحتلال فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

 
 


