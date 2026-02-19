روبيو: لا توجد خطة بديلة لغزة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس، إنه لا توجد "خطة بديلة" لقطاع غزة سوى جهود مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس دونالد ترامب، وذلك في وقت يجتمع فيه المجلس الجديد للمرة الأولى في واشنطن؛ لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول.

