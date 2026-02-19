روبيو: لا توجد خطة بديلة لغزة

وأضاف روبيو "علينا فعل هذا بصورة صحيحة. لا توجد خطة بديلة لغزة. الخطة البديلة هي العودة إلى الحرب. لا أحد هنا يريد ذلك".
-
