الجمعة 2026-02-20 12:22 ص

روبيو: لا توجد خطة بديلة لغزة

الخميس، 19-02-2026 11:19 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس، إنه لا توجد "خطة بديلة" لقطاع غزة سوى جهود مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس دونالد ترامب، وذلك في وقت يجتمع فيه المجلس الجديد للمرة الأولى في واشنطن؛ لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف روبيو "علينا فعل هذا بصورة صحيحة. لا توجد خطة بديلة لغزة. الخطة البديلة هي العودة إلى الحرب. لا أحد هنا يريد ذلك".

 
 


